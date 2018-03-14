Под Волгоградом задержали подозреваемого в незаконном приобретении государственных наград

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в одном из почтовых отделений города Волжский Волгоградской области коллекционера орденов и медалей времен Великой Отечественной войны, его подозревают в незаконном приобретении госнаград. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"В Волжском задержан местный житель, который незаконно приобрел 17 медалей, семь нагрудных знаков, 18 удостоверений к государственным наградам. В ходе обыска по месту жительства задержанного оперативными сотрудниками обнаружены и изъяты: 61 медаль, восемь орденов, 17 орденских книжек, пять военных билетов, 57 удостоверений к медалям", - говорится в сообщении ведомства.

Все изъятые предметы, согласно заключению экспертов по культурным ценностям Министерства культуры РФ, являются государственными наградами и относятся к периоду Великой Отечественной войны.

Задержанный признал вину и пояснил, что является коллекционером и награды приобретал через интернет.

В отношении задержанного следователями возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ "Приобретение официальных документов и государственных наград". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста сроком до трех месяцев.