Спасатели ликвидировали пожар рядом с Балтийским вокзалом в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в четырехэтажном здании на Балтийской улице в центре Петербурга. Об этом ТАСС в среду сообщили в городском управлении МЧС.

"В четырехэтажном, размером 20 на 15 кв. м, офисном здании горела кровля на площади 20 кв. м. Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - сказали в управлении МЧС.

Как сообщил ТАСС юрисконсульт Александр Большаков компании "Кабель групп", пожар произошел на площадке организации. Он подчеркнул, что работы вблизи огнеопасных материалов не производили. Большаков также добавил, что рядом с объектом компании находится нежилое здание.

"Там постоянно проживают лица без определенного места жительства, и уже два пожара у нас было в 2017 году", - сказал собеседник агентства. По его словам, пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты, брошенной людьми из соседнего нежилого здания.

В непосредственной близости с местом пожара находятся Балтийский вокзал и станция метрополитена "Балтийская". Происшествие не повлияло на работу этих объектов. Как сообщил ТАСС председатель комитета по промышленной политике и инновациям города Максим Мейксин, который находился на месте происшествия, угрозы возгорания других предприятий не было.