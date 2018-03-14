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Пострадавшего при взрыве в доме в Петербурге перевели из реанимации в ожоговое отделение

Происшествия
14 марта, 13:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, марта. /ТАСС

Врачи отмечают тенденцию к улучшению в состоянии пациента

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Пострадавшего при взрыве в жилом доме на юге Санкт-Петербурга перевели из реанимации в ожоговое отделение. Состояние пациента врачи оценивают как средней тяжести, сообщил ТАСС заместитель главного врача НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Александр Рысев.

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"[Пострадавший] переведен из отделения реанимации в состоянии средней тяжести в ожоговое отделение №1, площадь ожогов у него около 10%", - сказал Рысев. По его словам, в состоянии пациента прослеживается тенденция к улучшению.

Сигнал о взрыве в жилом доме на проспекте Народного Ополчения поступил во вторник в 17:53 мск. Инцидент произошел на восьмом этаже 9-этажного панельного дома. В результате ЧП произошло обрушение внешних стен четырех квартир и частичное обрушение лестничных маршей. В результате происшествия в больницу доставили одного человека - жильца квартиры, в которой произошел взрыв.

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