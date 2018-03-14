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В Петербурге восстановят дом, где произошел взрыв

Происшествия
14 марта, 13:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, марта. /ТАСС

Специалисты дадут оценку состоянию конструкций здания

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Жилой дом на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, где вечером во вторник произошел взрыв бытового газа, восстановят. Об этом сообщил журналистам в среду глава городского управления МЧС Алексей Аникин после заседания специальной комиссии.

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"Дом будет восстановлен безусловно, никакой речи о частичном сносе быть не может. Все направлено на то, чтобы восстановить этот дом в нормальном состоянии", - сказал он.

В пресс-службе управления МЧС ТАСС рассказали, что специалисты приступили к оценке конструкций дома. В ведомстве отметили, что жильцы некоторых подъездов все еще не могут вернуться в свои квартиры. "Началась оценка строительных конструкций здания. Жители [некоторых] подъездов все еще не могут вернуться домой, кто-то уехал к родственникам, кто-то остается в гимназии", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что минувшей ночью на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение позволить вернуться домой жильцам первого и пятого подъездов, не поврежденных от взрыва. Специалисты решают вопрос о заселении второго и четвертого подъездов, где располагаются пострадавшие квартиры.

В доме устанавливают распорки для обеспечения безопасности работ, во дворе спиливают деревья, чтобы они не мешали работе тяжелой строительной техники. "По третьему подъезду решение будет приниматься отдельно, - сказал Аникин. - Сейчас мы ведем речь о втором и четвертом подъездах, чтобы решением комиссии на основании решений специалистов завершить допуск людей в квартиры".

О взрыве

Взрыв газа произошел 14 марта в квартире на восьмом этаже девятиэтажного панельного жилого дома в Красносельском районе. После этого начался пожар, который быстро ликвидировали. Также произошло обрушение внешних стен четырех квартир и частичное обрушение лестничных маршей. Для эвакуированных жителей организовали пункт временного размещения в гимназии №399 на улице Добровольцев.

После взрыва главное следственное управление по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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