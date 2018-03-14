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В Перми возбудили уголовное дело после исчезновения двух детей

Происшествия
14 марта, 14:14 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 14, марта. /ТАСС

По версии следствия, несовершеннолетние пропали по дороге в школу

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ПЕРМЬ, 14 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье "Убийство" в связи с исчезновением 12-летней девочки и 14-летнего мальчика в Мотовилихинском районе Перми, сообщили в среду в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух малолетних лиц", пункты "а" , "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

Поясняется, что возбуждение уголовного дела позволяет проводить все следственные мероприятия по поиску пропавших детей.

По данным следствия, 12 марта дети ушли в школу, но там не появились. Поиски ведут сотрудники полиции.

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