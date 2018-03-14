Около 65 тыс. жителей Череповца из-за аварии на сутки останутся без тепла и горячей воды

ВОЛОГДА, 14 марта. /ТАСС/. Зашекснинский район Череповца Вологодской области, где проживают около 65 тыс. человек, в среду с 14:00 по местному и московскому времени примерно на сутки останется без тепла и горячей воды. Причиной отключения, как сообщил ТАСС помощник мэра города Сергей Климушкин, стала авария в теплосетях.

"Весь Зашекснинский район города Череповца сегодня в 14 часов будет отключен от тепла и горячей воды для устранения аварии на теплосетях. Максимальное время для ликвидации последствий - сутки, специалисты постараются справиться быстрее. Коммунальные службы специально ждали благоприятной погоды, сегодня в Череповце плюс 3 градуса, поэтому температура в жилых домах не должна опуститься ниже допустимых значений", - сообщил Климушкин.

По данным мэрии, в зону отключения попадут 404 многоквартирных дома, 136 коттеджей, девять детских садов, семь школ, два лечебных учреждения, торговые центры и Ледовый дворец. Климушкин подчеркнул, что детские сады, школы и другие учреждения продолжат работу. Он добавил, что холодную воду потребителям отключать не будут.

Коммунальные службы обнаружили проблему еще 7 марта - в котельной Южная в Зашекснинском районе было отмечено резкое увеличение расхода воды, необходимой для восполнения потерь в теплосетях. Расход постепенно возрастал, на сегодня потери составляют 120 тонн воды в час, для устранения причин аварии потребовалось отключение.