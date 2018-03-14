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Полицейские нашли отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки

Происшествия
14 марта, 14:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, марта. /ТАСС

Сейчас с мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов

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СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Полицейские нашли отчима пятилетней девочки из Сочи, который сначала заявил о ее исчезновении, а потом перестал выходить на связь, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МВД.

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"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение отчима девочки, пропавшей в Адлерском районе Сочи 13 марта. Сообщив в полицию об исчезновении девочки, мужчина перестал выходить на связь. Полицейские обнаружили его в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с ним работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поиски ребенка продолжаются.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. Ребенок был одет в кофту, короткую юбку и кеды. Температура воздуха днем в среду в городе, согласно прогнозам синоптиков, составляет 10-15 градусов тепла, ночью - в районе 5 градусов тепла. Поиски не прекращались всю ночь, следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

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