Полицейские нашли отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Полицейские нашли отчима пятилетней девочки из Сочи, который сначала заявил о ее исчезновении, а потом перестал выходить на связь, сообщили в среду в пресс-службе регионального управления МВД.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение отчима девочки, пропавшей в Адлерском районе Сочи 13 марта. Сообщив в полицию об исчезновении девочки, мужчина перестал выходить на связь. Полицейские обнаружили его в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с ним работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поиски ребенка продолжаются.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. Ребенок был одет в кофту, короткую юбку и кеды. Температура воздуха днем в среду в городе, согласно прогнозам синоптиков, составляет 10-15 градусов тепла, ночью - в районе 5 градусов тепла. Поиски не прекращались всю ночь, следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.