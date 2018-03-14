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Следователи в Рязанской области изучают обстоятельства смерти женщины после удаления зуба

Происшествия
14 марта, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По данным СМИ, погибшей диагностировали грипп

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту смерти жительницы Рязанской области после удаления зуба. Об этом в среду сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"По предварительным данным, после удаления зуба 6 марта женщина почувствовала себя плохо, и 8 марта она скончалась. Точная причина смерти устанавливается, проводится доследственная проверка", - уточнила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Рязанской области Анжелика Евдокимова.

По данным местных СМИ, 36-летняя женщина после удаления зуба пожаловалась на плохое самочувствие и обратилась за помощью к врачам Сасовской Центральной районной больницы, где ей диагностировали грипп.

В ходе проверки установят обстоятельства произошедшего и решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

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