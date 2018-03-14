Полиция Украины объявила в розыск бывшего мужа Максаковой по делу об убийстве Вороненкова

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Украины объявила в розыск гражданина РФ Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова.

"Тюрин объявлен в розыск 14 марта в связи с тем, что российская сторона не ответила на запрос Генеральной прокуратуры о его экстрадиции в Украину", - сообщил в среду источник изданию "Левый берег", уточнив, что запрос был направлен 9 октября 2017 года.

В ближайшее время также будут поданы документы в Интерпол для объявления Тюрина в международный розыск.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева. Убийца Павел Паршов был ранен охранником бывшего депутата и позже умер в больнице.

В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрин был фактическим заказчиком убийства Вороненкова. Мотивы у убийства, по версии следствия, были политические и личные, так как Вороненков был женат на бывшей гражданской жене Тюрина, оперной певице Марии Максаковой. Луценко также сообщил о двух фигурантах дела, находящихся под стражей.