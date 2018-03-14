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Полиция Украины объявила в розыск бывшего мужа Максаковой по делу об убийстве Вороненкова

Происшествия
14 марта, 15:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, марта. /ТАСС

В ближайшее время также будут поданы документы в Интерпол для объявления Владимира Тюрина в международный розыск

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КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Украины объявила в розыск гражданина РФ Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова.

"Тюрин объявлен в розыск 14 марта в связи с тем, что российская сторона не ответила на запрос Генеральной прокуратуры о его экстрадиции в Украину", - сообщил в среду источник изданию "Левый берег", уточнив, что запрос был направлен 9 октября 2017 года.

В ближайшее время также будут поданы документы в Интерпол для объявления Тюрина в международный розыск.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева. Убийца Павел Паршов был ранен охранником бывшего депутата и позже умер в больнице.

В октябре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрин был фактическим заказчиком убийства Вороненкова. Мотивы у убийства, по версии следствия, были политические и личные, так как Вороненков был женат на бывшей гражданской жене Тюрина, оперной певице Марии Максаковой. Луценко также сообщил о двух фигурантах дела, находящихся под стражей.

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Персоны
Вороненков, Денис Николаевич
Темы
Убийство Дениса Вороненкова
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