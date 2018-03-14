Один человек пострадал при столкновении трактора и электрички в Москве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Один человек получил травмы в результате столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города.

Собеседник агентства заявил, что трактор столкнулся с электричкой на перегоне между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги. Он также отметил, что людей в электричке не было.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, "по предварительным данным, трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке".

Собеседник агентства уточнил, что трактор задел головной вагон электрички.

В экстренных службах города добавили, что трактор и электричка столкнулись из-за того, что тракторист нарушил правила и выехал на железнодорожные пути.

"Столкновение с электропоездом № 6715 Фрязино-Москва произошло в результате несанкционированного выезда трактора на железнодорожные пути", - сказал собеседник агентства.

В результате аварии пострадал водитель трактора, его осматривают медики скорой помощи. Столкновение произошло на перегоне между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что на электричку рухнул экскаватор.