Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Петербурге смогут вернуться в квартиры к вечеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Жильцы дома на проспекте Народного ополчения, где накануне вечером произошел взрыв газа, могут вернуться в свои квартиры уже в среду вечером, сообщил журналистам глава городского управления МЧС Алексей Аникин.

"Мы планируем сегодня до 18 часов завершить основные работы по фасадной стороне здания, чтобы принять решение о возвращении жильцов второй и четвертой парадной в свои квартиры", - сказал Аникин.

Отвечая на вопрос журналистов, возможно ли возвращение жильцов в квартиры в этих подъездах в среду вечером, глава управления ответил: "Да, мы это планируем".

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко также сообщил журналистам, что всего в доме проживает почти 600 человек, на данный момент с вопросом о размещении в маневренном фонде обратились 99 человек. Он добавил, что строительную компанию, которая займется восстановлением дома, уже определили, восстановительные работы, по предварительной оценке, займут примерно месяц.

Как отметил Аникин, на месте ЧП сейчас работает тяжелая техника, спасательные подразделения приступили к установке подпорок, проводятся работы по демонтажу опасных конструкций. "Работы будем продолжать, если надо, и днем, и ночью", - сказал он.

Взрыв в квартире на восьмом этаже дома в Красносельском районе Петербурга произошел 13 марта, после взрыва начался пожар, произошло обрушение внешних стен нескольких квартир и частичное обрушение лестничных маршей. Источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что причиной взрыва стала открытая конфорка в одной из квартир. Мужчина 1983 года рождения, живущий в этой квартире, был госпитализирован.