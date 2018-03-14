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Число участвующих в поисках пятилетней девочки в Сочи выросло до 1,3 тыс.

Происшествия
14 марта, 17:03 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, марта. /ТАСС

В администрации Адлерского района сообщили, что семья ребенка на учете в органах опеки не состояла

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СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Число участников поисков пятилетней девочки, пропавшей в Сочи, увеличилось до 1,3 тыс., сообщила в среду пресс-служба городской администрации. Ранее ребенка искали около 900 человек.

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"Общее количество людей, задействованных в поисковой операции на этот час, составляет до 1,3 тыс. человек. Это спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии, представители администрации города, а также волонтеры. Для людей, которые прочесывают окрестности, оперативным штабом организована выдача дождевиков, а также предоставляется горячий чай и питьевая вода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости к поискам готовы присоединиться еще 700 сотрудников администрации. Днем в среду в Бестужевке, где пропала девочка, состоялся сход, на котором жителей села попросили помочь проверить пустующие постройки и строительные площадки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГУ МВД по Краснодарскому краю, зону поиска расширили - ребенка ищут по всему Большому Сочи (общее название для города Сочи и расположенных рядом с ним населенных пунктов на участке черноморского побережья протяженностью 145 км). До этого поиски вели в районе трех садовых товариществ и ближайшего населенного пункта.

Как рассказали ТАСС в администрации Адлерского района, в состав которого входит Бестужевка, семья девочки на учете в органах опеки не состоит. "Обычная многодетная семья, недавно приехали в Сочи из Ростовской области. В Адлерском районе проживают около полугода. Дети в комиссии по делам несовершеннолетних не стоят", - сказал представитель администрации.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи около 16:00 13 марта. Ребенок был одет в кофту, короткую юбку и кеды. Температура воздуха днем в среду в городе, согласно прогнозам синоптиков, составит 10-15 градусов тепла, ночью в районе 5 градусов тепла. Поиски не прекращались всю ночь. СУ СК РФ возбудил уголовное дело.

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