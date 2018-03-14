Из-за ЧП с электричкой и трактором на северо-востоке Москвы задержаны 15 поездов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Движение 15 поездов задержано после столкновения трактора с электричкой на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Задержаны 15 пригородных поездов, время задержки составляет до 30 минут", - сказал собеседник агентства. Выделены пять компенсационных автобусов, которые будут курсировать от Ярославского вокзала до станции Маленковская и обратно.

Ранее в пресс-службе ОАО "Центральная пригородная пассажирка компания" (ЦППК) отмечали, что "в связи со столкновением электропоезда с трактором затруднено движение на Ярославском направлении". "Поезда в направлении "на Москву" следуют без остановок по станциям Москва-3, Маленковская, Северянин, Яуза. Компания приносит свои извинения за неудобства и призывает пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок", - сказали в пресс-службе.

В среду на перегоне между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги трактор столкнулся с электричкой. В результате аварии пострадал тракторист, в электричке людей не было. По предварительным данным, трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке. Сошла с рельсов первая колесная пара первого вагона.

В результате столкновения трактора и электропоезда на Ярославском направлении повреждены две опоры Ростокинского путепровода. Автомобильное движение временно прекращено.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) затруднено после столкновения электропоезда с трактором