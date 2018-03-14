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Компенсационные автобусы пустили в районе столкновения трактора с электричкой в Москве

Происшествия
14 марта, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Транспорт будет идти от станции Лосиноостровская до платформы Яуза

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Компенсационные автобусы будут перевозить пассажиров от станции Лосиноостровская до платформы Яуза после столкновения трактора с электричкой на Ярославском направлении железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

"Для проезда пассажиров Ярославского направления железной дороги организован компенсационный маршрут автобуса от станции Лосиноостровская до платформы Яуза с остановкой у платформы Северянин", - сказал собеседник агентства.

На перегоне между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги трактор столкнулся с электричкой. В результате аварии пострадал тракторист, в электричке людей не было. По предварительным данным, трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке. Сошла с рельсов первая колесная пара первого вагона.

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