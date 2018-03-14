В Татарстане возбудили дело против матери мальчика, принесшего в школу нож

КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Полицейские возбудили административное дело в отношении матери четвероклассника, который принес нож в школу в Набережных Челнах (Татарстан), сообщили в среду в пресс-службе МВД республики.

"В настоящее время в отношении матери мальчика составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Его рассмотрение запланировано на ближайшем заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите и их прав", - говорится в сообщении.

По данным МВД республики, шестого марта учительница одной из школ в Набережных Челнах обнаружила нож у ученика четвертого класса. Забрав нож, учительница объяснила, что отдаст его только маме мальчика. В ответ на это ребенок стал угрожать педагогу.

Приглашенная в школу мать рассказала, что сама купила мальчику керамбит (нож с серповидным лезвием и отверстием под палец в головке рукояти), так как такое оружие является популярным в любимой компьютерной игре сына. О том, что мальчик принесет его в школу, по словам женщины, она не знала. По заключению экспертов, нож, изъятый у подростка, является разделочным ножом, к категории холодного оружия он не относится.

Как сообщал ранее ТАСС, прокуратура Татарстана начала проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось о ряде ЧП, когда школьники нападали с оружием на одноклассников и учителей. В частности, 15 января в школе в Перми учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице, а также ранили друг друга. Им предъявлено обвинение по статье УК "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".