В Подмосковье к различным срокам заключения приговорены лжецелители, обманувшие 55 человек

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил группу лжецелителей, обманувших 55 человек на 20 млн рублей, на сроки от двух до девяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

"Лобненский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 10 участников организованной преступной группы - жителей Москвы и Московской области, а также граждан Республики Узбекистан и Украины в возрасте от 24 до 44 лет. Они осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой лиц, с причинением значительного ущерба")", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Для привлечения клиентов злоумышленники размещали рекламу в различных теле- и радиопередачах, с указанием телефонов кол-центра. С января 2014 года по октябрь 2015 года под видом оказания услуг в области парапсихологии, экстрасенсорики и целительства они похищали деньги звонивших клиентов, убеждая их в решении всех проблем путем проведения специальных сеансов. При этом лжецелители настаивали на необходимости неоднократного проведения таких сеансов и приобретении оккультной символики, без которой якобы сеанс не окажет положительного воздействия. Кроме этого, они запугивали обратившихся негативными последствиями в случае отказа от экстрасенсорной помощи, вплоть до летального исхода.

"Всего от действий мошенников пострадали 55 граждан - жителей различных регионов России в возрасте от 33 до 80 лет, которым причинен ущерб на общую сумму более 20 млн рублей", - сообщили в Генпрокуратуре.

В октябре 2015 года был задержан один из организаторов преступной группы Виктор Ковальчук и некоторые участники. Суд приговорил его к 9 годам колонии, остальные участники группы осуждены на сроки от 2 лет до 5,5 года. --0--сж/юв