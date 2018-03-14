Движение электричек на Ярославском направлении МЖД вернулось в нормальный режим

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Движение электропоездов по Ярославском направлении Московской железной дороги вернулось в штатное расписание, однако еще возможны задержки, сообщили в среду в пресс-службе ЦППК.

"Ранее движение пригородных поездов на Ярославском направлении было затруднено в связи с ДТП на перегоне Яуза - Маленковская. На данный момент движение электропоездов восстановлено, возможны задержки по мере входа в график", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД сообщали, что пригородные поезда не останавливаются для посадки и высадки на остановочных пунктах Москва-3, Маленковская, Северянин и Яуза. На движение из Москвы инцидент не повлиял.

На месте ДТП железнодорожники организовали движение поездов по по соседним путям.

По данным пресс-службы, на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады и восстановительный поезд со станции Лосиноостровская.

В среду на перегоне между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги трактор столкнулся с электричкой. В результате аварии пострадал тракторист.