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Прокуратура и СК начали проверку по факту аварии с трактором и электричкой в Москве

Происшествия
14 марта, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Пассажиры не пострадали, водитель трактора госпитализирован

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по факту столкновения трактора и электрички в Москве. Как сообщила ТАСС представитель ММТП Екатерина Короткова.

"Установлено, что колесный трактор с прицепным ковшом производил работы на перегоне Лосиноостровская - Москва - Ярославская. В результате маневров на заснеженном участке трактор опрокинулся в непосредственной близости от 1-го главного пути и был задет проезжающим электропоездом", - сообщила она. В результате произошел сход колесной пары первого вагона, пассажиры электропоезда не пострадали, машинист трактора госпитализирован.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская сообщила ТАСС, что следователи начали доследственную проверку по факту аварии пр проведении строительных работ, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что причиной аварии стало нарушение правил движения трактористом.

Как сообщили в среду вечером в пресс-службе ЦППК, движение электричек на Ярославском направлении МЖД вернулось в нормальный режим. "Ранее движение пригородных поездов на Ярославском направлении было затруднено в связи с ДТП на перегоне Яуза - Маленковская. На данный момент движение электропоездов восстановлено, возможны задержки по мере входа в график", - говорится в сообщении. 

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