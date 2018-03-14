Учителю в Петербурге объявили выговор за полученную учеником ножевую рану

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Учителя физкультуры из гимназии в Невском районе Петербурга по результатам педагогической проверки привлекли к ответственности за ножевую рану, полученную семиклассником, которую подросток скрывал пять дней. Об этом ТАСС в среду в пресс-службе городского комитета по образованию.

"По итогам педагогического расследования, проведенного в гимназии, принято решение о применении к учителю физкультуры взыскания в виде выговора за недостаточный контроль над учащимися, находящимися в раздевалке спортивного зала на перемене", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что прокуратура Невского район Петербурга начала проверку информации о том, что образовательном учреждении подросток получил ранение ножом от своего одноклассника.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка со ссылкой на директора гимназии сообщили, что пострадавший школьник сам принес на уроки перочинный ножик и решил продемонстрировать его другим детям.

"Он стал размахивать ножом в шуточной борьбе, и, отдергивая руку, задел себе бедро", - отметили в аппарате детского омбудсмена, подчеркнув, что инцидент произошел 7 марта, а 12 марта в гимназию с жалобой пришла мать подростка. После этого пострадавшего отправили в больницу.

Руководитель гимназии, добавили в аппарате, подчеркнула, что их ученикам запрещено носить с собой даже ножницы и другие опасные предметы, а пострадавший и его одноклассник состоят на внутришкольном учете.