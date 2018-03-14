В Сочи подключили вертолет к поискам пропавшей девочки

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Авиация поискового отряда "Лиза Алерт" присоединилась к поискам пятилетней девочки в Сочи, ранее вертолет не могли задействовать из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил ТАСС в среду начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи, руководитель оперативного штаба Александр Агафонов.

"Мы попросили вертолет в Краснодаре. Но в первой половине дня погодные условия не позволяли его использовать. После обеда вертолет присоединился к поискам пропавшего ребенка, но пока результатов нет", - рассказал Агафонов.

Агафонов добавил, что на данный момент в поисках участвует порядка 1,2 тыс. человек. Днем водолазы подключились к поискам - обследовали дно реки в окрестностях села Бестужевского.

"Мы продолжим поиски и в ночь с 14 на 15 марта", - отметил представитель поискового отряда "Лиза Алерт".

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. Ребенок был одет в кофту, короткую юбку и кеды. Температура воздуха днем в среду в городе, согласно прогнозам синоптиков, составит 10-15 градусов тепла, ночью в районе 5 градусов тепла. Поиски не прекращались всю ночь, следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка.

На 18:00 активную фазу поиска пропавшей девочки силами спасателей ЮРПСО МЧС приостановили. Завтра с наступлением рассвета общая группировка спасателей продолжит поиск ребенка. "С 01:00 14 марта сотрудники МЧС обследовали горно-лесную местность в районе села Бестужевское, а также частный сектор. На данный момент от Южного спасательного отряда на месте происшествия находится дежурная смена Адлерского подразделения", - подчеркнули в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.