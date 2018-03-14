Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге жильцы двух пострадавших подъездов дома возвращаются в квартиры

Происшествия
14 марта, 19:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, марта. /ТАСС

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется расследование

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Жильцы второго и четвертого подъездов многоквартирного дома в южной части Санкт-Петербурга возвращаются в свои квартиры, сообщает в среду пресс-служба администрации Красносельского района города.

"Жителей второй и четвертой парадных сейчас начнут запускать в квартиры. За исключением трех квартир на седьмом, восьмом, девятом этаже, которые примыкают к месту взрыва ", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Взрыв газа произошел 13 марта в квартире на восьмом этаже в третьем подъезде девятиэтажного жилого дома в Красносельском районе на юге Петербурга. После взрыва начался пожар, произошло обрушение внешних стен нескольких квартир и частичное обрушение лестничных маршей. Жильцов дома пришлось эвакуировать. Первыми разрешили вернуться жильцам квартир, расположенных в первом и пятом подъездах, наиболее удаленных от места взрыва.

Источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что причиной взрыва стала открытая конфорка газовой плиты в одной из квартир; ее жилец, мужчина 1983 года рождения, был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
"Нафтогаз" на переговорах с "Газпромом" заявит об отказе разрывать контракты
4
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
5
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
6
Подход глав МИД РФ и Индонезии к журналистам превратился в брифинг для британских СМИ
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама