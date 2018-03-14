В Петербурге жильцы двух пострадавших подъездов дома возвращаются в квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Жильцы второго и четвертого подъездов многоквартирного дома в южной части Санкт-Петербурга возвращаются в свои квартиры, сообщает в среду пресс-служба администрации Красносельского района города.

"Жителей второй и четвертой парадных сейчас начнут запускать в квартиры. За исключением трех квартир на седьмом, восьмом, девятом этаже, которые примыкают к месту взрыва ", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Взрыв газа произошел 13 марта в квартире на восьмом этаже в третьем подъезде девятиэтажного жилого дома в Красносельском районе на юге Петербурга. После взрыва начался пожар, произошло обрушение внешних стен нескольких квартир и частичное обрушение лестничных маршей. Жильцов дома пришлось эвакуировать. Первыми разрешили вернуться жильцам квартир, расположенных в первом и пятом подъездах, наиболее удаленных от места взрыва.

Источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что причиной взрыва стала открытая конфорка газовой плиты в одной из квартир; ее жилец, мужчина 1983 года рождения, был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.