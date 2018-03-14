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В Краснодарском крае ефрейтор Росгвардии спас двух тонущих детей

Происшествия
14 марта, 19:50 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 14, марта. /ТАСС

Военнослужащий оказал им первую помощь и вызвал спасателей

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КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Ефрейтор Росгвардии спас в Армавире (Краснодарский край) двух тонувших школьников, сообщила в среду пресс-служба Южного округа Росгвардии.

"З1-летний ефрейтор Сергей Гареев, военнослужащий отряда специального назначения "Вятич", прогуливаясь в парковой зоне в районе водохранилища №1 Армавира, услышал детский крик о помощи. Росгвардеец без промедления поспешил на тревожный призыв и увидел, как в 15 метрах от берега в покрытой илом ледяной воде тонут двое детей", - говорится в сообщении.

Как рассказывают в пресс-службе, тонула девочка примерно десятилетнего возраста, ее безуспешно пытался вытащить мальчик, ее ровесник, который тоже рисковал утонуть. Гареев вытащил девочку на берег, потом спас и мальчика. Военнослужащий оказал детям первую помощь и вызвал спасателей, сообщают в пресс-службе.

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