Суд в Петербурге отправил в СИЗО бизнесмена Антона Шахова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под стражу бизнесмена Антона Шахова по делу о мошенничестве при оформлении договоров аренды земельных участков под автомобильные стоянки. Об этом сообщили в среду в объединенной пресс- службе судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении технического директора ООО "ДМС Групп" Антона Шахова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Мера пресечения избрана сроком на два месяца, до 12 мая 2018 года", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, подозреваемый под предлогом оказания услуг в оформлении договоров аренды у комитета по управлению городским имуществом Петербурга земельных участков под автостоянки получил от двух потерпевших не менее 8,4 млн рублей. По данным региональных СМИ, он показывал инвесторам комфортные для парковки места и обещал сократить процесс оформления аренды. Также Шахов, как считают следователи, по подложному договору купли-продажи зарегистрировал право собственности на чужой автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 3,5 млн рублей, таким образом похитив его.