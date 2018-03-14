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СМИ: в результате взрыва в Пакистане один человек погиб, 20 ранены

Происшествия
14 марта, 21:04 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 14, марта. /ТАСС

По сведениям местного телеканала, нападение было заранее спланировано

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ИСЛАМАБАД, 14 марта. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб, 20 получили ранения в результате взрыва в пакистанском населенном пункте Раивинд вблизи Лахора. Об этом сообщил в среду телеканал Geo News.

Взрыв произошел около одного из контрольно-пропускных пунктов Раивинда, рядом с автомобилем заместителя инспектора полиции.

По предварительным данным, нападение было заранее спланировано. При этом рассматриваются две версии случившегося: атака террориста смертника и предварительная закладка взрывного устройства. На место происшествия прибыли усиленные наряды полиции.

Спасательные службы сообщили, что все пострадавшие, включая 5 сотрудников полиции, доставлены в госпиталь.

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