В Киеве вандалы вновь устроили поджог на территории храма Московского патриархата

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники в ночь на среду устроили поджог строения на территории храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" в Киеве. Об этом в среду сообщили в Центре информации Украинской православной церкви.

"В ночь на 14 марта неизвестные совершили поджог строения, которое используется для хранения дров, на территории храма УПЦ в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", - говорится в сообщении в Facebook.

По словам настоятеля храма, протоиерея Сергия Темника, вандалы совершили поджог с помощью горючей смеси. В результате пожара сгорели стройматериалы и крыша постройки, храму нанесен ущерб на три тысячи гривен ($115). Протоиерей Сергий добавил, что это уже седьмая попытка сжечь храм, начиная с 2014 года.

В 2017 году, по данным Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, 19 храмов канонической Украинской православной церкви подверглись нападениям радикалов. С начала 2018 года произошло еще десять подобных случаев.