В доме в Новой Москве потушили пожар

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пожар, по уточненным данным, произошел в частном доме в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, сейчас возгорание потушено.

"Возгорание происходило в частном доме с мансардой на площади 225 кв. метров. Сейчас пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил о возгорании в строящемся здании в деревне Ожигово поселения Новофедоровское. По данным источника, людей в здании во время пожара не было.