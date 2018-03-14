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В доме в Новой Москве потушили пожар

Происшествия
14 марта, 21:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Данных о пострадавших нет

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пожар, по уточненным данным, произошел в частном доме в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, сейчас возгорание потушено.

"Возгорание происходило в частном доме с мансардой на площади 225 кв. метров. Сейчас пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил о возгорании в строящемся здании в деревне Ожигово поселения Новофедоровское. По данным источника, людей в здании во время пожара не было.

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