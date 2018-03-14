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В Рязанской области ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по полицейским

Происшествия
14 марта, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Обстоятельства инцидента уточняются

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления МВД РФ по Рязанской области совместно с СОБР отдела Росгвардии по региону ликвидировали мужчину, который из охотничьего ружья открыл стрельбу по полицейским. Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

"Сегодня вечером в полицию обратились жители деревни Залесное-Чулково Кораблинского района Рязанской области, которые сообщили, что один из местных жителей в нетрезвом состоянии ходит по двору своего дома с охотничьим ружьем в руках. Также они рассказали о доносившихся звуках выстрелов со двора. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что хозяин, 55-летний ранее неоднократно судимый мужчина, заперся в доме. Участковый уполномоченный полиции через окно попытался поговорить с ним, но злоумышленник произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону сотрудников правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что офицеры СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя. При осмотре дома обнаружили охотничье ружье и 10 патронов к нему. "На месте происшествия работают сотрудники УМВД России по Рязанской области, областной прокуратуры и следственного управления СК РФ по региону. Обстоятельства происшествия уточняются, применение табельного оружия прокуратурой Рязанской области предварительно признано правомерным", - добавили в пресс-службе.

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