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Школьники, пропавшие два дня назад в Перми, найдены живыми

Происшествия
14 марта, 23:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Двое школьников, пропавшие без вести два дня назад в Перми, найдены живыми. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, никаких преступлений в отношении несовершеннолетних не совершалось.

"В результате полномасштабной операции, проведенной следователями совместно с сотрудниками полиции и волонтерами, 14 марта 2018 года, поздним вечером, без вести пропавшие 12-летняя девочка и 14-летний мальчик найдены живыми и здоровыми. Жизни и здоровью детей в настоящее время ничего не угрожает", - сообщили в СК.

После медицинского осмотра и проведения с ними необходимых следственных действий дети переданы родителям. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются условия жизни и воспитания детей, а также причины, побудившие их уйти из дома. "С учетом полученных доказательств следствием будут приняты исчерпывающие меры для устранения обстоятельств, способствовавших безвестному исчезновению несовершеннолетних", - добавили в СК.

По данным следствия, 12 марта дети ушли в школу, однако так там и не появились. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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