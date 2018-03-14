Школьники, пропавшие два дня назад в Перми, найдены живыми

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Двое школьников, пропавшие без вести два дня назад в Перми, найдены живыми. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, никаких преступлений в отношении несовершеннолетних не совершалось.

"В результате полномасштабной операции, проведенной следователями совместно с сотрудниками полиции и волонтерами, 14 марта 2018 года, поздним вечером, без вести пропавшие 12-летняя девочка и 14-летний мальчик найдены живыми и здоровыми. Жизни и здоровью детей в настоящее время ничего не угрожает", - сообщили в СК.

После медицинского осмотра и проведения с ними необходимых следственных действий дети переданы родителям. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются условия жизни и воспитания детей, а также причины, побудившие их уйти из дома. "С учетом полученных доказательств следствием будут приняты исчерпывающие меры для устранения обстоятельств, способствовавших безвестному исчезновению несовершеннолетних", - добавили в СК.

По данным следствия, 12 марта дети ушли в школу, однако так там и не появились. По данному факту возбуждено уголовное дело.