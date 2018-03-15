Fox: американский истребитель упал у побережья Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet ВМС США упал в среду у побережья штата Флорида. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, пилот и штурман катапультировались. Причины катастрофы не сообщаются.

Начата поисково-спасательная операция.

Рухнувший истребитель входил в состав авиационной эскадрильи, базирующейся в штате Вирджиния. Ее боевые самолеты, в частности, были задействованы в нанесении ударов по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, отмечает телеканал.

Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet был разработан компанией McDonnell Douglas в 1970-х годах. В настоящее время производится корпорацией Boeing. F/A-18 Hornet является основным боевым самолетом ВМС США.