AFP: военный вертолет упал на юге Сенегала

ТАСС, 15 марта. Военный вертолет, на борту которого находились 20 человек, потерпел крушение в среду вечером на юге Сенегала, в результате семь человек пострадали, еще 13 остаются пропавшими без вести. Об этом сообщается агентство AFP со ссылкой на представителя армии страны.

По его данным, вертолет упал в мангровых зарослях на территории округа Тамбакунда. Находящиеся на его борту семь человек были найдены и спасены местными жителями. Экстренные службы ведут поиски оставшихся пассажиров.

О причинах катастрофы не сообщается.