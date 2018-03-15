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AFP: военный вертолет упал на юге Сенегала

Происшествия
15 марта, 3:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Более половины пассажиров остаются пропавшими без вести

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ТАСС, 15 марта. Военный вертолет, на борту которого находились 20 человек, потерпел крушение в среду вечером на юге Сенегала, в результате семь человек пострадали, еще 13 остаются пропавшими без вести. Об этом сообщается агентство AFP со ссылкой на представителя армии страны.

По его данным, вертолет упал в мангровых зарослях на территории округа Тамбакунда. Находящиеся на его борту семь человек были найдены и спасены местными жителями. Экстренные службы ведут поиски оставшихся пассажиров.

О причинах катастрофы не сообщается.

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