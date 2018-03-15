Мать пропавшей в ЕАО трехлетней девочки приговорили к 270 часам обязательных работ

ТАСС, 15 марта. Суд в Еврейской АО назначил обязательные работы матери трехлетней девочки, которую после многомесячных поисков нашли мертвой. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Судом рассмотрено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы села Соцгородок. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"). <...> ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 270 часов", - говорится в сообщении. Осужденная свою вину признала.

Трехлетняя девочка пропала в селе Соцгородок Смидовичского района ЕАО 13 июня 2017 года. Она ушла из дома, ребенка несколько месяцев искали в области и в соседних регионах. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетней. В начале октября 2017 года останки девочки нашли в лесополосе между селами Соцгородок и Даниловка в ЕАО.

Отмечается, что осужденная - мать четверых детей - неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей"). Она жестоко обращалась с детьми, не кормила, не одевала, не лечила их, часто оставляла дома без присмотра, малышей нередко видели голодными на улицах.

Сообщается также, что ответственные за защиту прав детей не принимали какие-либо эффективные меры. Детей из семьи изъяли только после исчезновения одного ребенка.