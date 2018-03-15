Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мать пропавшей в ЕАО трехлетней девочки приговорили к 270 часам обязательных работ

Происшествия
15 марта, 4:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Осужденная признала вину

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 марта. Суд в Еврейской АО назначил обязательные работы матери трехлетней девочки, которую после многомесячных поисков нашли мертвой. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Судом рассмотрено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы села Соцгородок. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"). <...> ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 270 часов", - говорится в сообщении. Осужденная свою вину признала.

Трехлетняя девочка пропала в селе Соцгородок Смидовичского района ЕАО 13 июня 2017 года. Она ушла из дома, ребенка несколько месяцев искали в области и в соседних регионах. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетней. В начале октября 2017 года останки девочки нашли в лесополосе между селами Соцгородок и Даниловка в ЕАО.

Отмечается, что осужденная - мать четверых детей - неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей"). Она жестоко обращалась с детьми, не кормила, не одевала, не лечила их, часто оставляла дома без присмотра, малышей нередко видели голодными на улицах.

Сообщается также, что ответственные за защиту прав детей не принимали какие-либо эффективные меры. Детей из семьи изъяли только после исчезновения одного ребенка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Еврейская автономная область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
2
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
3
Посольство РФ назвало заявление Госдепартамента по Крыму беспрецедентно надрывным
4
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
5
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама