Globo: депутат муниципального собрания застрелена в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 марта. /ТАСС/. Депутат муниципального собрания Рио-де-Жанейро Мариэли Франку была убита в среду в центре этого города. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, неизвестные преступники расстреляли автомобиль, на котором Франку возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией. Вместе с депутатом погиб ее водитель. По предварительной информации, убийство может быть связано с профессиональной деятельностью политика, так как личные вещи жертв остались в машине.

Социолог по образованию, Франку представляла левую Партию социализма и свободы. Она получила соответствующий мандат в 2016 году.

16 февраля президент Бразилии Мишел Темер издал указ, согласно которому командование правоохранительными органами штата Рио-де-Жанейро было передано армии. Подобная чрезвычайная мера была принята властями южноамериканской страны впервые после свержения военной диктатуры в середине 1980-х годов. Ответственным за операцию был назначен генерал Уалтер Соуза Брага, который обеспечивал порядок во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

По официальным данным, в последние месяцы в штате Рио-де-Жанейро значительно ухудшилась ситуация в сфере общественной безопасности. Так, согласно статистике регионального правительства, число убийств в 2017 году выросло на 8% по сравнению с предыдущим и на 26% по сравнению с 2015 годом.