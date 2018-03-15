СК завел уголовное дело на ростовского инспектора после суицида подростка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН), который поместил 13-летнего подростка против его воли в инфекционную больницу, где ребенок покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления.

По версии следствия, в феврале 2018 года инспектор, не реагируя на возражения подростка, составил акт о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Для прохождения медицинского освидетельствования ребенка поместили в инфекционное отделение больницы. 2 марта 2018 года тело подростка с признаками суицида обнаружили в туалетной комнате медицинского учреждения.

"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ПДН МО МВД России "Каменский" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщают в пресс-службе.