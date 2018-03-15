В Петербурге 14 семиклассников попали в больницу после употребления неизвестных таблеток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Четырнадцать учеников попали в больницу из школы 97 Выборгского района Петербурга после употребления неизвестных таблеток, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского комитета по образованию.

"По оперативной информации, в школу 97 Выборгского района ученица седьмого класса принесла неизвестные таблетки и угостила одноклассников, 14 детей госпитализированы", - сказали в пресс-службе, добавив, что с детьми, которые не пострадали, работают психологи.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что полиция проводит проверку после отравления неустановленными веществами в одном из образовательных учреждений Выборгского района.

"Неустановленные таблетки изъяты и отправлены на экспертизу", - отметили в управлении.

Четырех из 14 пострадавших доставили в городскую детскую больницу №5. В приемном отделении подтвердили, что к ним доставили четырех учащихся из школы на Дрезденской улице, но диагноз и их состояние не уточнили.