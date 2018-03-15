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Трое пострадавших при отравлении в Петербурге школьников находятся в реанимации

Происшествия
15 марта, 16:22 дата обновления: 15 марта, 17:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

В пресс-службе городского комитета по образованию сообщили, что в больницу попали уже 17 детей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Трое пострадавших при массовом отравлении в школе Санкт-Петербурга учеников сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе пятой городской детской больницы, в которую госпитализировали детей.

"Трое детей сейчас в реанимации находятся, но им ничего не угрожает, пока они будут там. Все остальные [госпитализированные] на отделении", - сказал собеседник агентства.

Как отметила в ходе общения с журналистами глава комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева, два ребенка из трех, находящихся в реанимации, уже отвечают на вопросы о случившемся. "Два мальчика в сознании, отвечают на вопросы, один спал. Врач-реаниматолог считает, что они должны находиться еще до завтрашнего дня под наблюдением врача", - сообщила она.

При этом Воробьева отметила, что в токсикологическом отделении находятся в настоящий момент семь детей. "В отделении остается семь детей, потому что четверых забрали родители: двух ребят забрали сразу с приемного покоя и двух забрали из отделения. Хотя доктор рекомендовал все-таки, чтобы сутки ребята были под наблюдением врачей", - пояснила Воробьева.

Отравление нейролептиком

Как пояснила в ходе общения с журналистами главный врач больницы Людмила Исанкина, пока рано говорить о том, каким именно препаратом отравились дети. Результаты анализов будут готовы завтра.

"Препаратов с аналогичным действием достаточно много, поэтому утверждать, каким конкретно препаратом произошло отравление, не можем. Мы можем говорить, что клиника - отравление препаратами-нейролептиками... Анализы отправили на лабораторные исследования и дальше, когда будет результат, будут более подробные сведения. Результаты анализов, я думаю, не ранее завтрашнего дня", - сказала главврач.

Массовое отравление в школе номер 97 на севере Санкт-Петербурга произошло днем в четверг. Как сообщалось, причиной отравления могли стать неизвестные таблетки, которыми угостила одноклассников ученица седьмого класса.

Сама девочка, по данным местной администрации, не пострадала, так как не ела таблетки. На проведения занятий в образовательном учреждении ЧП не повлияло, а некоторых детей, отметила замглавы районной администрации, могут отпустить из больницы уже сегодня.

Прокуратура Выборгского района и следователи главного следственного управления СК РФ по Петербургу проводят проверку по факту случившегося. В полиции ТАСС ранее сообщили, что таблетки уже отправлены на экспертизу. По данным прокуратуры, 17 школьников госпитализировали в токсикологическое отделение 5-й больницы.

Заместитель главы администрации Выборгского района Наталья Никишина сообщила журналистам, что 15 марта дети из седьмого класса во время урока пожаловались на плохое самочувствие. Скорая помощь приехала в течение десяти минут, трех детей госпитализировали в состоянии средней тяжести, 11 школьников - для профилактики, через два часа в больницу отправили еще трех учеников.

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