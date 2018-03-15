Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: полиция проверяет подозрительный сверток, доставленный в британский парламент

Происшествия
15 марта, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Это уже пятая подозрительная посылка, доставленная в парламент за последние дни

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 марта. Сотрудники британской полиции проверяют подозрительный сверток, доставленный в парламент страны. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Нас вызвали <...> из-за подозрительного свертка, доставленного в офис в Вестминстерском дворце", - приводит агентство слова представителя полиции.

Это уже пятая подозрительная посылка, доставленная в парламент за последние дни. В понедельник в здание, где располагаются офисы парламентариев, были доставлены два вызвавших подозрение почтовых отправления, однако находившееся в них вещество было признано безвредным. Во вторник в парламент поступили еще "два почтовых отправления, содержавшие подозрительные вещества", полиция позже установила, что они также не представляют угрозы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
3
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама