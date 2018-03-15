Reuters: полиция проверяет подозрительный сверток, доставленный в британский парламент

ТАСС, 15 марта. Сотрудники британской полиции проверяют подозрительный сверток, доставленный в парламент страны. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Нас вызвали <...> из-за подозрительного свертка, доставленного в офис в Вестминстерском дворце", - приводит агентство слова представителя полиции.

Это уже пятая подозрительная посылка, доставленная в парламент за последние дни. В понедельник в здание, где располагаются офисы парламентариев, были доставлены два вызвавших подозрение почтовых отправления, однако находившееся в них вещество было признано безвредным. Во вторник в парламент поступили еще "два почтовых отправления, содержавшие подозрительные вещества", полиция позже установила, что они также не представляют угрозы.