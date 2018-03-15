В Москве арестованы пять экс-полицейских, обвиняемых в краже янтаря на 2 млн рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пятеро бывших сотрудников полиции арестованы в Москве по обвинению в хищении янтаря на 2 млн рублей и взяточничестве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемые получили информацию о наличии у генерального директора одной из коммерческой организации Москвы необработанного дорогостоящего янтаря. В августе 2016 года, действуя согласно отведенной каждому преступной роли, обвиняемые в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия прибыли в офис коммерческой организации, где, угрожая генеральному директору привлечением к уголовной ответственности якобы за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ), открыто похитили принадлежащий последнему янтарь-сырец стоимостью 2 млн рублей и денежные средства в размере более 700 тыс. рублей", - сообщила Иванова.

Кроме того, сотрудники полиции потребовали у гендиректора взятку в размере 1,5 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Потерпевший в этот же день передал им деньги. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

"Преступная деятельность организованной группы была выявлена следователями в ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СК России по Москве. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.