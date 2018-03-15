Источник: выпавшие из самолета в аэропорту Якутска слитки оцениваются в $55 млн

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Стоимость золотых слитков, выпавших в четверг из самолета Ан-12 на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Якутска, составляет $55 млн, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Якутии.

Ранее сообщалось, что при взлете у самолета авиакомпании "Нимбус" сорвало левую створку грузового люка, из-за этого груз драгоценного металла рассыпался по ВПП. Всего на борту Ан-12 находилось свыше 9 тонн слитков.

"Заявленная стоимость золотых слитков составляет $55 млн", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, найдены и собраны все 172 слитков, которые выпали из Ан-12. Собеседник агентства уточнил, что речь идет о слитках (золото и серебро) в сплаве Доре.

Причиной происшествия, предположительно, стала неправильная фиксация груза. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков без построек и транспортных средств, не причинив материального ущерба. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Маган в 12 км от Якутска.

В авиакомпании "Нимбус" не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав его экипажа. Причины инцидента выясняются. Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК организовали проверку.