Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возбуждено уголовное дело по убийству под Белгородом

Происшествия
15 марта, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Следователи прорабатывают версию расправы над бизнесменом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело после обнаружения в городе Старый Оскол тела мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области.

По информации местных СМИ, погибшим в собственном автомобиле от огнестрельных ранений, является старооскольский бизнесмен Константин Васильев, ранее работавший в спецслужбах и Голицынском пограничном институте ФСБ России.

"В автомобиле, припаркованном в микрорайоне Королева Старого Оскола, в первом часу ночи 15 марта обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Погибший - 40-летний житель Старого Оскола. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила ТАСС представитель регионального следственного управления СК России Елена Козырева, на данный момент личность погибшего устанавливается. "Мы не готовы ничего подтвердить. Изучать личность погибшего будем в ближайшие дни в ходе следствия", - сказала собеседница агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Белгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
6
Путин простился с народным артистом СССР Олегом Табаковым
7
Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама