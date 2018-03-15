Возбуждено уголовное дело по убийству под Белгородом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Возбуждено уголовное дело после обнаружения в городе Старый Оскол тела мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Белгородской области.

По информации местных СМИ, погибшим в собственном автомобиле от огнестрельных ранений, является старооскольский бизнесмен Константин Васильев, ранее работавший в спецслужбах и Голицынском пограничном институте ФСБ России.

"В автомобиле, припаркованном в микрорайоне Королева Старого Оскола, в первом часу ночи 15 марта обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Погибший - 40-летний житель Старого Оскола. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила ТАСС представитель регионального следственного управления СК России Елена Козырева, на данный момент личность погибшего устанавливается. "Мы не готовы ничего подтвердить. Изучать личность погибшего будем в ближайшие дни в ходе следствия", - сказала собеседница агентства.