Суд подтвердил оправдательный приговор экс-ректору университета управления

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным оправдательный приговор бывшему ректору Государственного университета управления Виктору Козбаненко, который обвинялся в получении взятки в размере 7 млн рублей. Как сообщили ТАСС в суде, таким образом представление прокуратуры оставлено без удовлетворения.

Следствие обвиняло Козбаненко в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, руководитель вуза требовал 7 млн рублей у представителей компании за заключение госконтракта на обслуживание и уборку территории университета. Однако 19 июня 2017 года Козбаненко был оправдан Преображенским судом Москвы. Доказать, что деньги, которые передал чиновнику его коллега, были именно взяткой за тендер по оказанию клининговых услуг, не удалось.