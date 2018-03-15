В Калининграде завершили расследование убийства двух граждан Литвы, совершенного 24 года

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Следственные органы завершили следствие по делу об убийстве в Калининграде двух граждан Литвы, совершенном в городе в октябре 1993 года. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Наталья Гацко.

"Один из подозреваемых по этому делу был задержан в 1993 году, приговорен к 15 годам лишения свободы и уже отбыл наказание. Второму удавалось скрываться от следствия более 20 лет и дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Он был объявлен в международный розыск, задержан в мае 2017 года на территории Белоруссии и в ноябре экстрадирован в Россию", - сообщила Гацко, добавив, что обвиняемый признал свою вину, ему грозит до 15 лет заключения.

По данным следствия, двое граждан Литвы занимались в Калининграде скупкой янтаря. Злоумышленники сняли квартиру в Калининграде, куда пригласили иностранцев якобы для обсуждения условий сделки по продаже янтаря, где и убили их. У убитых были похищены 150 тыс. неденоминированных рублей, их тела вывезли на берег реки Преголя, где их и обнаружили на следующий день.

Один из участников преступления был задержан и приговорен к длительному сроку заключения. Второй предстанет перед судом лишь спустя 24 года.

Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем прокурора Калининградской области. Оно будет рассматриваться Калининградским областным судом. Дата рассмотрения пока не называется.