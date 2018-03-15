Во Франции выдан ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии

ТАСС, 15 марта. Французский суд выдал ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Об этом в четверг сообщает агентство AFP.

По его данным, Хуссат бинт Сальман подозревают в том, что она приказала своему телохранителю избить рабочего, который ремонтировал ее квартиру в Париже.

Сообщается, что инцидент произошел в квартире принцессы на авеню Фош в 16-м округе Парижа в сентябре 2016 года. Рабочий пришел, чтобы сфотографировать комнату, которую должен был отремонтировать, однако бинт Сальман посчитала, что он делает снимки с целью продать их прессе и отдала соответствующий приказ охраннику.

По словам рабочего, телохранитель избил его и отобрал камеру, после чего заставил целовать ноги сестры наследного принца. Покинуть комнату он смог лишь спустя несколько часов. 1 октября 2016 года охраннику были предъявлены обвинения в вооруженном нападении, незаконном лишении свободы, грабеже и угрозе убийством.