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Во Франции выдан ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии

Происшествия
15 марта, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Следствие считает, что по приказу Хуссат бинт Сальман по ее приказу избил рабочего

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ТАСС, 15 марта. Французский суд выдал ордер на арест сестры наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Об этом в четверг сообщает агентство AFP.

По его данным, Хуссат бинт Сальман подозревают в том, что она приказала своему телохранителю избить рабочего, который ремонтировал ее квартиру в Париже.

Сообщается, что инцидент произошел в квартире принцессы на авеню Фош в 16-м округе Парижа в сентябре 2016 года. Рабочий пришел, чтобы сфотографировать комнату, которую должен был отремонтировать, однако бинт Сальман посчитала, что он делает снимки с целью продать их прессе и отдала соответствующий приказ охраннику.

По словам рабочего, телохранитель избил его и отобрал камеру, после чего заставил целовать ноги сестры наследного принца. Покинуть комнату он смог лишь спустя несколько часов. 1 октября 2016 года охраннику были предъявлены обвинения в вооруженном нападении, незаконном лишении свободы, грабеже и угрозе убийством.

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