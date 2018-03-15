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Власти Сочи окажут помощь семье убитой девочки

Происшествия
15 марта, 20:57 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 15, марта. /ТАСС

Сейчас с матерью работают психологи и социальные службы

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СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Семье пятилетней девочки, убитой в Сочи, окажут всесторонняя помощь, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской мэрии.

"Семье девочке будет оказана всесторонняя помощь. Сейчас с семьей работают социальные службы, психологи, поскольку все родственники находятся в тяжелом психологическом состоянии. Администрация также займется всеми вопросами, касающимися похорон девочки", - рассказали в пресс-службе.

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По информации пресс-службы, многодетной маме, которая потеряла ребенка, предложено на время определить полуторагодовалого мальчика в сочинский дом ребенка, старшую дочь - в социальный реабилитационный центр с обучением в Краснодарском крае, новорожденного - в неонатологичекое отделение перинатального центра. Но это будет сделано "лишь с ее согласия, до момента, пока семья не встанет на ноги". Семья Тришкиных не была зарегистрирована в Сочи, они прибыли в город в 2014 году из Ростовской области.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Поиски не прекращались более суток. Вечером 14 марта источник сообщил ТАСС, что тело девочки найдено. Отчим признался в ее убийстве.

 

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