В Калуге возбуждено дело о халатности участкового не предотвратившего убийство

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о халатности в отношении участкового, который не отреагировал на сообщение об избиении женщины, которая позже скончалась в приемном покое больницы. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Калужской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного полиции по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, 7 декабря 2017 года в 23:10 оперативный дежурный передал подозреваемому информацию о звонке женщины, сообщившей о громком крике в соседней квартире. Женщина предположила, что кричала ее соседка, которую избивает мужчина", - сказала ТАСС старший помощник руководителя управления Лилия Мошкова.

Получив сообщение, участковый не выехал на вызов и не пресек преступление. По данным следствия, избиение продолжалось всю ночь, в результате женщина получила около 40 ударов и впоследствии скончалась в приемном покое больницы, куда ее доставила скорая помощь.

Уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено по инициативе следователя, выяснявшего обстоятельства убийства женщины. Ее сожитель был ранее судим и злоупотреблял спиртным.