В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Мост для пешеходов обрушился в четверг в Майами (штат Флорида).

There are several fatalities and vehicles crushed after the collapse of a pedestrian bridge in Miami, Florida, authorities say https://t.co/gYeEKZbzJE pic.twitter.com/3czKxxYHfP — CNN (@CNN) 15 марта 2018 г.

Об этом сообщается в Twitter службы пожарной охраны города.

В публикации отмечается, что несколько человек пострадали.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на местную полицию сообщает, что имеются погибшие, сколько именно, не уточняется. Кроме того, по информации телеканала, пострадали от пяти до семи человек.

В репортаже телеканала ABC отмечается, что мост упал на пять или шесть автомобилей. Под обломками, предположительно, находятся живые люди. Сотрудники спасательных службы пытаются их найти.