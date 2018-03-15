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В Майами обрушился пешеходный мост, есть жертвы

Происшествия
15 марта, 21:31 дата обновления: 15 марта, 21:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, марта. /ТАСС

Под обломками также могут находиться пострадавшие

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© WPLG-TV via AP

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Мост для пешеходов обрушился в четверг в Майами (штат Флорида).

Об этом сообщается в Twitter службы пожарной охраны города.

В публикации отмечается, что несколько человек пострадали.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на местную полицию сообщает, что имеются погибшие, сколько именно, не уточняется. Кроме того, по информации телеканала, пострадали от пяти до семи человек.

В репортаже телеканала ABC отмечается, что мост упал на пять или шесть автомобилей. Под обломками, предположительно, находятся живые люди. Сотрудники спасательных службы пытаются их найти.

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