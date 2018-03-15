В Подмосковье задержали подозреваемый по делу о нападении стаи собак на людей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следователи задержали предпринимателя в качестве подозреваемого по делу о нападении стаи бродячих собак на людей в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в отношении задержанного возбуждено еще одно уголовное дело - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

"Следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области в ходе расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть мужчины в результате укусов собак (ч. 2 ст. 293 УК РФ), получены сведения о наличии у администрации Истринского района договора на оказание услуг по отлову бродячих собак с индивидуальным предпринимателем. Индивидуальный предприниматель задержан и допрошен в качестве подозреваемого", - сказала Врадий.

Свою вину, по данным следствия, бизнесмен не признает. На допросе он утверждал, что заявок на отлов бродячих собак из администрации не поступало.

По словам Врадий, следователю сообщили в администрации, что им поступило 34 обращения от жителей поселка Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак, на основании которых были направлены заявки на отлов собак индивидуальному предпринимателю. Следователи сейчас проверяют данную информацию.

Ночью 11 марта на 19-летнего жителя поселка Курсаково напала стая собак, когда он возвращался домой от железнодорожной станции. От полученных ранений мужчина скончался на месте. За несколько часов до этого нападения, по предварительным данным, эти же собаки напали на 26-летнюю местную жительницу, она была госпитализирована. Пострадавшая девушка и несколько местных жителей сообщили следователям, что в поселке знали о стае агрессивных собак и обходили их стороной.