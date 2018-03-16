Суд в Петербурге продлил арест всем фигурантам дела "Саентологической церкви"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга до лета продлил арест всем фигурантам дела "Саентологической церкви". Об этом в пятницу сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Невский районный суд Петербурга вынес постановления о продлении мер пресечения в отношении Анастасии Терентьевой, Констанции Есаулковой, Галины Шуриновой, Ивана Мацицкого и Сахиба Якуба оглы Алиева, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1, п. "в" ч. 2 ст. 282, п. "а", "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (Создание экстремистского сообщества, вовлечение в деятельность экстремистского сообщества, незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что начальник службы безопасности петербургской саентологической организации Терентьева, ее заместительница Есаулкова и исполнительный директор Шуринова будут находиться под домашним арестом до 3 июня 2018 года. Главный бухгалтер организации Алиев и лидер петербургских саентологов Мацицкий - под стражей до 5 июня 2018 года. Под арестом фигуранты дела проведут около года с момента задержания.

Ранее сообщалось, что членов "Саентологической церкви Петербурга" обвиняют в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивают более чем в 276 млн рублей. Год назад в рамках обысков у членов организации изъяли книги и материалы, признанные в России экстремистскими.

Саентология - религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть саентологических материалов признанли экстремистскими и занесли в соответствующий федеральный список. Их производство и хранение в целях массового распространения является незаконным на территории РФ.