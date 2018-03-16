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На борту упавшего в Ираке американского вертолета были военнослужащие США

Происшествия
16 марта, 2:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, марта. /ТАСС

По сообщениям Центрального командования Вооруженных сил США, на месте уже работают спасатели

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ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Американские военнослужащие находились на борту вертолета, который разбился в четверг на западе Ирака. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, поступившем в ТАСС.

"Американский военный вертолет разбился на западе Ирака с военнослужащими из США на борту. Спасательные команды находятся на месте, куда упала машина. Для расследования причин случившегося будет проведено расследование", - говорится в заявлении.

По данным американских должностных лиц, крушение потерпел вертолет HH-60 Pave Hawk. Он упал в провинции Анбар. Телеканал ABC утверждает, что на борту находились семь человек, все они были служащими военно-воздушных сил, есть погибшие. Пока нет доказательств того, что вертолет был обстрелян с земли.

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