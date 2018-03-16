Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери

Происшествия
16 марта, 3:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, марта. /ТАСС

Следствие прорабатывает версию, согласно которой "предмет одежды, косметики или подарок" могли быть пропитаны отравляющим веществом до попадания в дом экс-полковника ГРУ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Расследование по делу Скрипаля

Расследование по делу Скрипаля

© Andrew Matthews/PA via AP

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Нервно-паралитическое вещество, которым отравился осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери Юлии до того, как она вылетела из Москвы в Лондон. С таким утверждением выступила в пятницу газета The Telegraph со ссылкой на данные спецслужб.

По версии источника издания, "они (спецслужбы - прим. ТАСС) уверенны в том, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия "Новичок" было спрятано в багаже Юлии Скрипаль, 33-летней дочери двойного агента". Следствие "прорабатывают версию", согласно которой "предмет одежды, косметики или подарок" могли быть пропитаны отравляющим веществом, прежде чем оказались в доме Скрипаля в Солсбери, пишет газета.

The Telegraph предположила, что тяжело пострадавший полицейский Ник Бэйли мог подвергнуться воздействию отравляющего вещества в доме Скрипаля, а не на месте, где без сознания были обнаружены экс-полковник ГРУ и его дочь. Таким образом, утверждает издание, Юлия могла непреднамеренно провести нервно-парлитическое вещество в Великобританию, куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы. По версии одного из источников газеты, убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить яд в ее багаж.

Тем временем в полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакт со смертельным веществом мог вступить 131 человек, при этом 46 человек обратились в больницу, опасаясь того, что они могли пострадать в результате этого инцидента.

Смотрите также
Консульский отдел посольства РФ в Лондоне

Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к этому инциденту, утверждая, что отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

Мэй в среду обвинила Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери
4
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
5
Биография Олега Табакова
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама