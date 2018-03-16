Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: в Мадриде произошли столкновения между мигрантами и полицией

Происшествия
16 марта, 6:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Беспорядки спровоцировала смерть уличного торговца из Сенегала Ммаме Мбаге

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/Javier Lizon

ТАСС, 16 марта. Столкновения между мигрантами и полицейскими произошли вечером в четверг в центре испанской столицы. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, в беспорядки вылилась демонстрация, на которую мигранты вышли после гибели в Мадриде уличного торговца Ммаме Мбаге, прибывшего в Испанию из Сенегала около 12 лет назад. По словам представителя экстренных служб, мужчина был обнаружен стражами порядка в бессознательном состоянии на одной из улиц города. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными. Однако несколько уличных торговцев утверждают, что перед тем, как Мбаге потерял сознание, его преследовали полицейские на мотоцикле.

AFP сообщает, что участники протеста поджигали мусорные баки и бросали камни в стражей порядка. В ответ полиция применила резиновые пули.

Мэр Мадрида Мануэла Кармена в своем Twitter заявила, что в связи с инцидентом будет проведено тщательное расследование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сенегал Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
5
Биография Олега Табакова
6
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
7
Гостевая победа над "Лионом" позволила ЦСКА выйти в четвертьфинал Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама